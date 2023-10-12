После изнасилования школьницы у метро «Шушары» в Петербурге задержали айтишника

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в Пушкинском районе.
23-летнего сотрудника IT-компании взяли накануне около шести утра в квартире на Будапештской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября. По предварительной информации, днем 4 октября мужчина встретил 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, у метро. Он якобы сказал подростку, что знает ее маму, отвел в безлюдное место, где изнасиловал.
Было возбуждено уголовное дело.
У подозреваемого из дома изъяли всю технику. По предварительной информации, подозреваемый вел активную переписку с другими девочками в сети. Мужчина женат.