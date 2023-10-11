Турецкие СМИ: Эрдоган провел переговоры с ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает 11 октября телеканал Habertürk. По данным турецкого СМИ, обсуждался вопрос освобождения заложников.

Как уточняет Habertürk, встреча прошла в Анкаре. Официальные турецкие власти при этом никаких заявлений о переговорах не делали.



Напомним, о том, что Россия тоже могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, 11 октября заявил Владимир Путин.



«Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», — сказал президент России.

