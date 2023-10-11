Путин: Россия может помочь Израилю и Палестине в урегулировании конфликта

Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в среду, 11 октября, сказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС со ссылкой на журналиста межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

«Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», — сказал глава государства.



Путин объяснил, что у РФ устойчивые и деловые отношения с Израилем, а также дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Российский лидер отметил, что сейчас конфликт находится в беспрецедентно острой стадии.

