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    Путин: Россия может помочь Израилю и Палестине в урегулировании конфликта

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    Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в среду, 11 октября, сказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС со ссылкой на журналиста межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

    «Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», — сказал глава государства.

    Путин объяснил, что у РФ устойчивые и деловые отношения с Израилем, а также дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Российский лидер отметил, что сейчас конфликт находится в беспрецедентно острой стадии.

    «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде [больше] не видим», — отметил Владимир Путин.

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