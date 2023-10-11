«Это отдельный класс отходов». УК дома на Заречной объяснило появление гор мусора под окнами

Появление стихийной свалки во дворе дома 13 на Заречной улице в Парголово связано с тем, что управляющая компания не заключила договор на вывоз строительного мусора. Об этом «Фонтанке» сообщил директор УК «Тетраэдр» Михаил Кудрявцев 11 октября.
Ранее «Фонтанка» публиковала кадры с завалами строительных и бытовых отходов прямо под окнами ЖК на Заречной, 13, а также в коридорах и возле мусоропровода. В пресс-службе «Невского экологического оператора» (НЭО) сообщили, что договора с УК «Тетраэдр» у него нет.
По словам Кудрявцева, контейнеры не были установлены изначально, поскольку под землей находятся паркинги. «Застройщик не стал их перегружать установкой контейнеров», — отметил он. Сейчас строительный мусор жители сами выносят и складируют у первой парадной. «В квитанцию не был внесен вывоз строительного мусора, так как это отдельный класс отходов», — сказал он.
Что касается вывоза бытового мусора, то НЭО заключил договор С УК в одностороннем порядке. «Они отправили нам на юридический адрес письмо с извещением. Мы поздно спохватились и не успели забрать договор. Когда я ездил в НЭО, мне сказали что договор заключен в одностороннем порядке. Мусоропроводы работают, все вывозится в соответствии с графиком», — сообщил Михаил Кудрявцев. Однако жители сами бросают отходы от ремонта в мусоропровод, в результате чего он забивается и возникают филиалы свалки на лестничных площадках. А НЭО вывозом строительного мусора не занимается, пояснил он.