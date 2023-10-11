«Это отдельный класс отходов». УК дома на Заречной объяснило появление гор мусора под окнами

Появление стихийной свалки во дворе дома 13 на Заречной улице в Парголово связано с тем, что управляющая компания не заключила договор на вывоз строительного мусора. Об этом «Фонтанке» сообщил директор УК «Тетраэдр» Михаил Кудрявцев 11 октября.



Ранее «Фонтанка» публиковала кадры с завалами строительных и бытовых отходов прямо под окнами ЖК на Заречной, 13, а также в коридорах и возле мусоропровода. В пресс-службе «Невского экологического оператора» (НЭО) сообщили, что договора с УК «Тетраэдр» у него нет.