США «пока не приняли решение о переброске к берегам Израиля второго авианосца». Но он туда идет

США пока «не приняли решения» о переброске к берегам Израиля второго авианосца. Но он туда пойдет, передает 11 октября РИА Новости. Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» со своей ударной группой отправится через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.



«Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец — ред.) движется в этом направлении», — цитирует агентство заявление Кирби на брифинге для СМИ.



Он уточнил, что «Дуайт Эйзенхауэр» начал переход в зону ответственности Европейского командования Пентагона «в соответствии с ранее утвержденными планами».

