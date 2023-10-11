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    США «пока не приняли решение о переброске к берегам Израиля второго авианосца». Но он туда идет

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    США пока «не приняли решения» о переброске к берегам Израиля второго авианосца. Но он туда пойдет, передает 11 октября РИА Новости. Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» со своей ударной группой отправится через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

    «Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец — ред.) движется в этом направлении», — цитирует агентство заявление Кирби на брифинге для СМИ.

    Он уточнил, что «Дуайт Эйзенхауэр» начал переход в зону ответственности Европейского командования Пентагона «в соответствии с ранее утвержденными планами».

    Напомним, о принципиальной готовности «привлечь дополнительные силы» к берегам Израиля президент США заявил накануне. А ранее Соединенные штаты уже направили на Ближний Восток другой авианосец — «Джеральд Форд» — в сопровождении ракетного крейсера и четырех эсминцев.

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    СШАИзраильАвианосец
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    Комментарии 6

    Гость11 Окт 2023 в 21:41
    Или затонет
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