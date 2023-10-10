Байден: США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы

США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, заявил 10 октября американский президент Джо Байден. Как сообщает ТАСС, это заявление лидер США сделал в Белом доме. Байден выступил с речью, посвященной палестино-израильскому конфликту.
Он также предостерег «другие страны и организации» от попыток воспользоваться обострением ситуации в регионе.
«Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные силы», — сказал Байден. Напомним, ранее США уже направили на Ближний Восток авианосец «Джеральд Форд» в сопровождении ракетного крейсера и четырех эсминцев.
СМИ сообщали, что Пентагон рассматривает возможность отправки к берегам Израиля еще одного авианосца — «Дуайт
Выступая в Белом доме, Байден заявил, что США поддерживают Израиль и сделают всё возможное, чтобы у него было «всё необходимое для защиты своих граждан».
«Это акт абсолютного зла. Более 1 тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев убиты», — цитирует слова Байдена РИА Новости.
Президентская администрация США намерена запросить у Конгресса средства на оказание экстренной военной помощи Израилю и «другим важнейшим партнерам». Байден уточнил, что в эту помощь войдут боеприпасы и ракеты-перехватчики для восполнения системы ПВО «Железный купол».