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    Байден: США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы

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    США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, заявил 10 октября американский президент Джо Байден. Как сообщает ТАСС, это заявление лидер США сделал в Белом доме. Байден выступил с речью, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Он также предостерег «другие страны и организации» от попыток воспользоваться обострением ситуации в регионе.

    «Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные силы», — сказал Байден. Напомним, ранее США уже направили на Ближний Восток авианосец «Джеральд Форд» в сопровождении ракетного крейсера и четырех эсминцев.

    СМИ сообщали, что Пентагон рассматривает возможность отправки к берегам Израиля еще одного авианосца — «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

    Выступая в Белом доме, Байден заявил, что США поддерживают Израиль и сделают всё возможное, чтобы у него было «всё необходимое для защиты своих граждан».

    «Это акт абсолютного зла. Более 1 тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев убиты», — цитирует слова Байдена РИА Новости.

    Президентская администрация США намерена запросить у Конгресса средства на оказание экстренной военной помощи Израилю и «другим важнейшим партнерам». Байден уточнил, что в эту помощь войдут боеприпасы и ракеты-перехватчики для восполнения системы ПВО «Железный купол».

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    СШАИзраиль
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    Комментарии 28

    Гость10 Окт 2023 в 23:18
    США сила
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