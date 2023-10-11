ЦАХАЛ: атаки дронов из Ливана не было. Была ракета большой дальности из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения об атаке дронов из Ливана. Точнее, атака была — признают израильские военные, — но использовались не БПЛА, а «ракета большой дальности». И не из Ливана, а из Газы.



На заявление ЦАХАЛ ссылается издание The Times of Israel. Ранее именно это СМИ сообщило также об «атаке беспилотников из Ливана». Как передает издание вечером 11 октября, военные заявляют, что «не выявили каких-либо воздействий». Сообщений о разрушениях после сигнала об атаке дронов не было.



«Силы ЦАХАЛа сканируют территорию с земли и с воздуха», — заявили израильские военные.

