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    ЦАХАЛ: атаки дронов из Ливана не было. Была ракета большой дальности из Газы

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    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения об атаке дронов из Ливана. Точнее, атака была — признают израильские военные, — но использовались не БПЛА, а «ракета большой дальности». И не из Ливана, а из Газы.

    На заявление ЦАХАЛ ссылается издание The Times of Israel. Ранее именно это СМИ сообщило также об «атаке беспилотников из Ливана». Как передает издание вечером 11 октября, военные заявляют, что «не выявили каких-либо воздействий». Сообщений о разрушениях после сигнала об атаке дронов не было.

    «Силы ЦАХАЛа сканируют территорию с земли и с воздуха», — заявили израильские военные.

    ЦАХАЛ сообщает, что из сектора Газа была запущена «ракета дальнего действия» по району к югу от Хайфы. Она, по данным военных, упала на открытой местности, не причинив никакого ущерба.

    Цель, предварительно, находилась в 120 км от сектора Газа. В Израиле делают вывод, что в арсенале ХАМАС есть ракеты, дальность действия которых «судя по всему, может достигать 250 километров».

    В ЦАХАЛ также заявили, что на севере Израиля в бомбоубежищах мирным гражданам прятаться больше не нужно. Достаточно оставаться дома и приглушить свет.

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