    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    5 м/с, южн

    744мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd99.93eur105.69

    Экс-гендиректор «ЖКС № 1 Петроградского района» обрастает уголовными делами

    2909
    9 комментариев

    Обвиняемому в мошенничестве бывшему гендиректору ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» добавили новую статью. Ему вменяют получение крупной взятки, сообщает петербургский Следственный комитет 11 октября.

    По версии следствия, в период с ноября 2022-го по февраль 2023 года представитель предпринимателя передал 300 тысяч рублей фигуранту, на тот момент ещё не оставившему пост руководителя. Это была финансовая благодарность за заключение договора на аренду техники и возможность первыми получать оплату за оказанные услуги.

    Взятку, как считают в СК, гендиректор разделил со своим замом. Оба в компании уже не работают.

    Кроме взятки обоих обвиняют в мошенничестве более чем на два миллиона рублей. О хищениях на контрактах по уборке территории в Петроградском районе Следственный комитет сообщил в сентябре. У компании в это время уже был новый генеральный директор.

    По данным СПАРК, его предшественник — Игорь Жулев. Он руководил с июля прошлого года до марта 2023-го. Судя по картотеке Петроградского районного суда, заключить под стражу Игоря Викторовича следствие просило ещё в июле, но его отправили под домашний арест. 9 октября суд продлил эту меру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖКСВзятка
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость11 Окт 2023 в 19:18
    Повесить на фонаре .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close