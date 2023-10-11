Экс-гендиректор «ЖКС № 1 Петроградского района» обрастает уголовными делами

Обвиняемому в мошенничестве бывшему гендиректору ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» добавили новую статью. Ему вменяют получение крупной взятки, сообщает петербургский Следственный комитет 11 октября.
По версии следствия, в период с ноября 2022-го по февраль 2023 года представитель предпринимателя передал 300 тысяч рублей фигуранту, на тот момент ещё не оставившему пост руководителя. Это была финансовая благодарность за заключение договора на аренду техники и возможность первыми получать оплату за оказанные услуги.
Взятку, как считают в СК, гендиректор разделил со своим замом. Оба в компании уже не работают.
Кроме взятки обоих обвиняют в мошенничестве более чем на два миллиона рублей. О хищениях на контрактах по уборке территории в Петроградском районе Следственный комитет сообщил в сентябре. У компании в это время уже был новый генеральный директор.
По данным СПАРК, его предшественник — Игорь Жулев. Он руководил с июля прошлого года до марта 2023-го. Судя по картотеке Петроградского районного суда, заключить под стражу Игоря Викторовича следствие просило ещё в июле, но его отправили под домашний арест. 9 октября суд продлил эту меру.