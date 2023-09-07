Экс-гендиректора ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» обвиняют в мошенничестве

Экс-гендиректора ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» и его заместителя обвиняют в мошенничестве, сообщает 7 сентября ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Кроме них, по тому же делу проходит петербургский предприниматель. Фамилии обвиняемых в релизе петербургского ГСУ СК не названы.

В релизе СК не звучит приставка «экс», но «Фонтанка» связалась с актуальным директором ООО Александром Мальцевым, и он заверил, что речь не о нем. Собеседник в жилищном блоке подтвердил, что речь о его предшественнике. В Жилищном комитете «Фонтанке» сообщили: «Информацией не располагаем, но при поступлении запросов, готовы оказать все необходимое содействие следственным органам. Реконструкция отрасли направлена на исключение таких ситуаций».