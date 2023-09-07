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    Экс-гендиректора ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» обвиняют в мошенничестве

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    Экс-гендиректора ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» и его заместителя обвиняют в мошенничестве, сообщает 7 сентября ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Кроме них, по тому же делу проходит петербургский предприниматель. Фамилии обвиняемых в релизе петербургского ГСУ СК не названы.

    В релизе СК не звучит приставка «экс», но «Фонтанка» связалась с актуальным директором ООО Александром Мальцевым, и он заверил, что речь не о нем. Собеседник в жилищном блоке подтвердил, что речь о его предшественнике. В Жилищном комитете «Фонтанке» сообщили: «Информацией не располагаем, но при поступлении запросов, готовы оказать все необходимое содействие следственным органам. Реконструкция отрасли направлена на исключение таких ситуаций».

    «ЖКС № 1 Петроградского района» принадлежит городу; судя по действующей лицензии, в управлении у нее 451 жилой дом. Александр Мальцев был назначен исполняющим обязанности директора в марте 2023 года, а в апреле избавился от приставки «и. о.».. До весны 2023 года ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» руководил Игорь Жулев.

    О сути претензий: следствие считает, что коммунальщики заключали липовые договоры с бизнесменом — на предоставление во временное пользование снегоуборочной техники. Деньги переводились на счет предпринимателя, акты о выполнении работ подписывались, хотя на самом деле ничего сделано не было.

    «Действуя во исполнение преступного умысла, они изготовили и подписали заведомо подложные акты, якобы подтверждающие факты выполнения вышеуказанных работ в рамках договора на сумму 1 млн 984 тыс. рублей, которые перечислили на расчетный счет предпринимателя и в последующем распорядились по своему усмотрению», — уточняют следователи.

    В настоящее время выявлен еще один эпизод на сумму 682 тыс. рублей. По данному факту в отношении обвиняемых возбуждено еще одно уголовное дело.

    В ближайшее время дела будут соединены в одно производство. Всем соучастникам предъявлены обвинения, избраны меры пресечения, сообщает СК.

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    МошенничествоЖкс 1 Петроградского района
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