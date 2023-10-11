Haaretz: Нетаньяху и лидер оппозиции Ганц договорились. В Израиле создают чрезвычайное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиционной партии национального единства Бенни Ганц достигли соглашения о формировании чрезвычайного правительства. Об этом 11 октября пишет Haaretz со ссылкой на источник в партии «Ликуд».

Собеседник утверждает, что в состав военного кабинета войдут Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант. Бывший начальник штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот наряду с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером будут выступать в качестве наблюдателей.

Полномочия постоянного кабинета безопасности остаются неизменными. Партия Ганца будет иметь в правительстве пять министров без портфелей.