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    Al Arabiya: Египет предложил временно прекратить огонь для доставки гуманитарной помощи в Газу

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    Египет предложил прекратить огонь на 6 часов, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщает издание Al Arabiya в среду, 11 октября.

    По данным СМИ, Египет обсудил с США планы по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях временного прекращения огня. Как сообщил собеседник издания, помощь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

    Ранее сообщалось, что США работают над тем, чтобы вывезти мирных граждан из сектора Газа в Египет.

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