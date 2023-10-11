Al Arabiya: Египет предложил временно прекратить огонь для доставки гуманитарной помощи в Газу

Египет предложил прекратить огонь на 6 часов, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщает издание Al Arabiya в среду, 11 октября.



По данным СМИ, Египет обсудил с США планы по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях временного прекращения огня. Как сообщил собеседник издания, помощь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

Ранее сообщалось, что США работают над тем, чтобы вывезти мирных граждан из сектора Газа в Египет.