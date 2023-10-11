В жилом корпусе Конюшенного ведомства окно превратили в дверь. В нее зашло уголовное дело

В доме №2, литера А на Большой Конюшенной улице окно на первом этаже переделали в дверь и прорезали проход в капитальной стене. Из-за этого было возбуждено уголовное дело, сообщила 11 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга в своем телеграм-канале.
Кроме проема и превратившегося в дверь окна, неизвестные надстроили шахту лифта и установили подъемник из светопрозрачных конструкций. Здание является выявленным объектом культурного наследия, однако авторы переделки не спросили разрешение на работы у профильного комитета по охране памятников (КГИОП).
Прокуратура Центрального района и сотрудники КГИОП провели проверку и пришли к выводу, что памятник был поврежден.
В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ — повреждение объектов культурного наследия народов РФ, Виновникам грозит штраф до 3 млн рублей, либо дохода за три года, обязательные работы до 400 часов, или лишение свободы, либо же принудительные работы — до 3 лет.