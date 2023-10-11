По парадной встречают: 80% покупателей обращают внимание на состояние подъезда при выборе квартиры

Одним из главных критериев при выборе жилья люди считают безопасность и мультифункциональность парадной наряду с ценой, местом расположения и развитой социальной инфраструктурой. По данным опроса, проведенного специалистами филиала ГК «А101» в Санкт-Петербурге, на него обращают внимание до 80% потенциальных покупателей квартир.

Клиенты ожидают увидеть в парадных пространства для хранения колясок и велосипедов, специальную мокрую зону для мытья колес или резиновых сапожек, а также общий санузел, что удобно для мам с маленькими детьми, рассказал руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов.