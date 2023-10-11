По парадной встречают: 80% покупателей обращают внимание на состояние подъезда при выборе квартиры

Одним из главных критериев при выборе жилья люди считают безопасность и мультифункциональность парадной наряду с ценой, местом расположения и развитой социальной инфраструктурой. По данным опроса, проведенного специалистами филиала ГК «А101» в Санкт-Петербурге, на него обращают внимание до 80% потенциальных покупателей квартир.
Клиенты ожидают увидеть в парадных пространства для хранения колясок и велосипедов, специальную мокрую зону для мытья колес или резиновых сапожек, а также общий санузел, что удобно для мам с маленькими детьми, рассказал руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов.
Также всех беспокоит безопасность — поэтому доступ в дом должен быть закрыт для посторонних, все зоны хорошо освещены, плюсом будет и наличие кнопки SOS. Но далеко не все хотели бы видеть в холле консьержа — так, около 20% клиентов, как правило, это молодые люди и покупатели квартир для одиночного проживания, не приветствуют присутствие посторонних в парадной. «Родители же отмечают, что им спокойнее на работе, когда ребенка, приходящего из школы, видит консьерж. Этот же человек может принять доставку или, например, присмотреть за котом. Соседи на общем собрании сами решают, нужен ли им консьерж, задача девелопера — предусмотреть саму возможность», — отметил Булат Мирзаханов.
Обращают внимание покупатели и на эргономичность мест общего пользования, что включает фиксацию дверей, отсутствие порожков, плато электронного ключа на уровне вытянутой руки от ручки входной двери, а также съезд с универсальными направляющими, подходящими под разные колеса. Это удобно как для родителей и маломобильных жильцов, так и для доставки крупногабаритных вещей. Практически все участники опроса положительно отнеслись к возможности установки дверей с автоматическим открытием, озеленению парадных и декору в современном стиле.