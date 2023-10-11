Al Hadath: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция

Единственная электростанция в секторе Газа остановила работу из-за нехватки топлива, пишет 11 октября телеканал Al Hadath.

Ранее председатель Палестинского энергетического управления Тафер Мельхем заявил, что электростанция прекратит работу во второй половине 11 октября, оставив без электроэнергии около 2,3 миллиона человек, пишет Al Jazeera.

«Эта катастрофическая ситуация создает гуманитарный кризис для всех жителей сектора Газа», — говорится в заявлении властей Газы. По их мнению, «ответные меры Израиля являются самым грязным преступлением коллективного наказания против гражданского населения».