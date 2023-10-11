Al Hadath: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция

Единственная электростанция в секторе Газа остановила работу из-за нехватки топлива, пишет 11 октября телеканал Al Hadath.
Ранее председатель Палестинского энергетического управления Тафер Мельхем заявил, что электростанция прекратит работу во второй половине 11 октября, оставив без электроэнергии около 2,3 миллиона человек, пишет Al Jazeera.
«Эта катастрофическая ситуация создает гуманитарный кризис для всех жителей сектора Газа», — говорится в заявлении властей Газы. По их мнению, «ответные меры Израиля являются самым грязным преступлением коллективного наказания против гражданского населения».
Министр здравоохранения Май аль-Кайла заявил, что запасы топлива для работы генераторов в больницах сектора Газа завершатся в четверг, 12 октября.
Ухудшает ситуацию и то, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа закрыты. Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о начале «полной блокады сектора Газа». В итоге власти отключили электроснабжение, прекратили поставки топлива и еды в сектор Газа в ответ на массовое нападение ХАМАС на юге Израиля 7 октября.