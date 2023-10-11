Более двух тысяч иностранцев покинули Петербург. Они находились в городе нелегально

С начала 2023 года судебные приставы принудительно выдворили из Петербурга 2 300 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом заявили в пресс-службе ведомства 11 октября.



По данным приставов, в этом году до пограничного контроля «Пулково» препроводили на 520 нелегальных мигрантов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эти иностранцы нарушили правила пребывания на территории России и были привлечены к административной ответственности. В основном миграционное законодательство не соблюдали граждане Узбекистана и Таджикистана.