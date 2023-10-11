Не вздумайте покупать их на рынке: вот чем могут быть опасны орехи

Не знаете, какие орехи выбрать? Берите с собой белку! Они-то в них точно разбираются Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Мы достаточно наслышаны о пользе орехов, и кажется, что ими так здорово перекусывать. Но есть одна их особенность — с орехами очень тяжело вовремя остановиться и горстка за горсткой можно съесть всю пачку. Знакомо? Ну а ореховое переедание полезным точно не назовешь. Какие еще неприятные стороны скрываются в орехах и сколько их можно съесть, мы спросили у диетолога. Но и о их приятных сторонах тоже поговорили.

Фундук Фундук — главный по энергетике. То есть по энергии. Достаточно съесть одну горстку — и вот вы уже не уставшая работяжка, которой лишь бы добраться до дома, а очень даже полный сил человек.

— В фундуке много биотина (витамина-катализатора, который помогает организму выделять энергию из белков, жиров и углеводов) и рекордное для орехов количество магния — в 50 граммах фундука порядка 85% дневной нормы, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Кроме того, фундук полезен для сердца и сосудов, а в косметологии масло из фундука используют для питания кожи, волос, ногтей. Вместе с тем фундук — один из наиболее тяжело усваиваемых орехов, так что даже незначительное переедание грозит проблемами с пищеварением. Врачи не рекомендуют есть больше 20 орехов этого вида в день. И это касается здоровых людей. Если же у вас есть заболевания печени, то эта норма значительно сокращается, а в случае обострения патологий ЖКТ на фундук можно разве что посмотреть: съеденный может раздражать слизистую.

Кедровые орехи В кедровых орехах много цинка (он играет важную роль в работе иммунной системы), магния и фосфора, которые укрепляют кости, а также олеиновая кислота. Она полезна при профилактике атеросклероза. — В кедровых орехах содержатся гормон сна триптофан, он помогает избавиться от бессонницы, тиамин, отвечающий за память, и рибофлавин, способствующий образованию антител и эритроцитов, он же добавляет здоровья коже и волосам, — говорит Ирина Бородина. — Кедровые орехи поставляют высококачественный белок растительного происхождения, который быстро и практически полностью усваивается организмом. Грубые пищевые волокна, содержащиеся в продукте, способствуют нормализации деятельности ЖКТ, мягко очищают стенки кишечника.

Если посмотреть на кедровые орехи с точки зрения народной медицины, то здесь в ход идет не только сам орех, но также скорлупа, жмых, масло. А спиртовые настойки на неочищенных орехах используют как отхаркивающее и повышающее иммунитет средство. Вот только «дозировку» тоже нужно грамотно рассчитать. По калорийности кедровый орех заметно опережает тёмный шоколад — 673 ккал против 546.

На кедровые орехи не стоит налегать людям с холециститом, заболеваниями желчевыводящих путей и желчекаменной болезнью. Ну а если вам попался прогорклый, не заставляйте себя его съесть — такие могут спровоцировать токсический гепатит.



Кешью По части калорий кешью — один из самых безобидных орехов: 554 ккал на 100 граммов. Вместе с тем в горстке орехов этого сорта содержится больше трети суточной нормы меди (она обеспечивает мощную антиоксидантную защиту и улучшает состояние кожи), 73% суточной нормы магния (его нехватка может привести к спазмам и судорогам в конечностях). Состав орехов помогает бороться с холестериновыми бляшками, регулирует уровень просвета сосудов и защищает от развития атеросклероза. Правда, кешью тоже много не съешь — 10–15 штук в день хватит, чтобы чувствовать себя достаточно хорошо, а больше и не надо. Ну и насчет противопоказаний: кешью не стоит есть разве что людям с индивидуальной непереносимостью.

Миндаль А вот в ситуации с миндалем ограничений побольше. Его не рекомендуют есть, например, некоторым сердечникам. — В этом орехе содержится достаточно внушительное количество калия — 5% суточной нормы в одной порции, а калий снижает артериальное давление, — объясняет Ирина Бородина. — Гипертоникам это может быть и полезно, а вот гипотоников, например, просто добьет. Также миндаль содержит много оксалатов, что нежелательно для людей с мочекаменной болезнью и патологией почек. Ну и, как все орехи, миндаль высококалорийный (645 ккал на 100 граммов), а значит — переизбыток жиров, лишние килограммы, метеоризм, диарея и головная боль.

Вместе с тем миндаль помогает улучшать состояние микрофлоры и повышать рост полезных бифидо- и лактобактерий, из миндаля получается вкусное и питательное молоко. Диабетикам он помогает избежать чрезмерного поступления глюкозы в кровь (за счет жирных кислот), людям старшего поколения — слабоумия, Альцгеймера и бессонницы. Если вы занимаетесь спортом, миндаль поможет быстро утолить голод, не повышая уровень сахара в крови. Также он активирует метаболизм (благодаря магнию) и способствует наращиванию мышечной массы (за счет цинка).



Чтобы получить здоровую пользу из миндаля, эксперты советуют съедать 20 орехов в день. И ни в коем случае не ешьте горький миндаль. В нем содержится амигдалин, который, расщепляясь, образует ядовитую синильную кислоту. Грецкий орех Благодаря седативному эффекту жирные кислоты в составе грецких орехов снижают влияние нервного перенапряжения и стрессов, железо помогает бороться с малокровием и анемией, а цинк и йод полезны для кожи, ногтей, волос и щитовидной железы. Восстановить силы и повысить иммунитет, улучшить память и справиться со стрессами, укрепить сосуды и снизить уровень холестерина — это всё тоже про грецкие орехи. — В грецких орехах содержатся незаменимые омега-3 жирные кислоты, полифенолы, витамин Е, помогающие улучшать память и концентрацию внимания, — говорит Ирина Бородина. — Масло грецкого ореха — отличная заправка для салата как по полезным свойствам, так и по своему аромату.



А вот питательность и калорийность грецкого ореха могут сыграть с вами злую шутку. 100-граммовая горстка по своей питательности превосходит даже литр молока 3,2% жирности — 654 ккал против 600. Особенно внимательно к этим цифрам стоит отнестись людям с ожирением. Также осторожнее с грецкими орехами надо быть людям с заболеваниями ЖКТ. Главные недостатки орехов Несмотря на всю пользу, орехи — это очень калорийно: в среднем 600 ккал на 100 граммов. Это один из главных минусов такой еды. Второй — жиры: их в 200 граммах орехов в среднем 150 граммов. Для кого-то это, вообще-то, дневная норма. Но ведь одними орехами сыт не будешь, и в течение дня у нас появляется так называется поисковая активность — когда мы хотим позавтракать, пообедать, поужинать. Так что горстка орехов, те самые 10–20 штук, — это вам на весь день, а не на один присест. 20–25 граммов орехов в день (это половина ладошки) — более чем достаточно для среднестатистического человека.

— Частое употребление большого количества орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем, — уточняют в Центре гигиенического образования Роспотребнадзора. — Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием, и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Они хорошо накапливают радионуклиды и пестициды.



— Некоторые орехи могут содержать афлатоксины — плесневые грибы. Они опасны своими канцерогенными свойствами, — добавляет Ирина Бородина. — Производители обязаны проводить исследование сырья на содержание афлатоксинов и их источника, поэтому лучше покупать орехи и сухофрукты не на рынке, россыпью, а в магазине, в промышленной упаковке.

В Роспотребнадзоре также советуют обращать внимание на внешний вид орехов: у них не должно быть прогорклого запаха или вкуса, следов плесени или порчи на ядрах и скорлупе. Скорлупа должна быть без трещин, дырочек и сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, хрустящие ядра. От вялых и сморщенных лучше отказаться.