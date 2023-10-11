В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

МЧС России предлагает разрешить курение электронных сигарет, в том числе вейпов и IQOS, только в специально отведенных для этого местах. Ввести новые правила могут с 1 марта 2025 года. Такие требования прописаны в проекте изменений Правил противопожарного режима, который опубликовали на портале нормативных актов 11 октября.
Запретить курение «табака и устройств для потребления никотинсодержащей продукции» хотят на территории больниц, школ, детсадов, магазинов, в транспорте и на остановках, а также в злаковых массивах, на объектах добычи и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов и производства взрывчатых веществ.
Согласно документу, в таких случаях курить электронные сигареты можно будет только в отведенном месте, которое обозначат знаком «Место курения».
К слову, до этого в Правилах не уточнялся вид курения, подразумевая только сигареты.
С 1 июня в России действует закон, который запрещает продавать несовершеннолетним электронные сигареты, в том числе и без никотина.