В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

МЧС России предлагает разрешить курение электронных сигарет, в том числе вейпов и IQOS, только в специально отведенных для этого местах. Ввести новые правила могут с 1 марта 2025 года. Такие требования прописаны в проекте изменений Правил противопожарного режима, который опубликовали на портале нормативных актов 11 октября.



Запретить курение «табака и устройств для потребления никотинсодержащей продукции» хотят на территории больниц, школ, детсадов, магазинов, в транспорте и на остановках, а также в злаковых массивах, на объектах добычи и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов и производства взрывчатых веществ.