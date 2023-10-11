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    В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

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    МЧС России предлагает разрешить курение электронных сигарет, в том числе вейпов и IQOS, только в специально отведенных для этого местах. Ввести новые правила могут с 1 марта 2025 года. Такие требования прописаны в проекте изменений Правил противопожарного режима, который опубликовали на портале нормативных актов 11 октября.

    Запретить курение «табака и устройств для потребления никотинсодержащей продукции» хотят на территории больниц, школ, детсадов, магазинов, в транспорте и на остановках, а также в злаковых массивах, на объектах добычи и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов и производства взрывчатых веществ.

    Согласно документу, в таких случаях курить электронные сигареты можно будет только в отведенном месте, которое обозначат знаком «Место курения».

    К слову, до этого в Правилах не уточнялся вид курения, подразумевая только сигареты.

    С 1 июня в России действует закон, который запрещает продавать несовершеннолетним электронные сигареты, в том числе и без никотина.

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    Комментарии 10

    Гость11 Окт 2023 в 13:47
    Одобрительно.
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