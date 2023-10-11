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    Израиль нанес удар по университету в секторе Газа. По данным армии, там были боевики

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    Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по Исламскому университету в секторе Газа. По их данным, там находился лагерь боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 11 октября.

    «Университет использовался ХАМАСом в качестве тренировочного лагеря для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия. ХАМАС использовал университетские конференции для сбора средств на цели терроризма. Университет поддерживал тесные связи с высшим руководством ХАМАСа», — говорится в сообщении.

    Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных фосфорных бомб в секторе Газа.

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