Израиль нанес удар по университету в секторе Газа. По данным армии, там были боевики

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по Исламскому университету в секторе Газа. По их данным, там находился лагерь боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 11 октября.



«Университет использовался ХАМАСом в качестве тренировочного лагеря для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия. ХАМАС использовал университетские конференции для сбора средств на цели терроризма. Университет поддерживал тесные связи с высшим руководством ХАМАСа», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных фосфорных бомб в секторе Газа.