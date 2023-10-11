Группа «Эталон» увеличила в 3 квартале продажи на 134% до 31,2 млрд рублей — локомотивом стали региональные продажи

Группа «Эталон» отчиталась о рекордных показателях по результатам третьего квартала. Продажи в денежном выражении выросли на 134% до 31,2 млрд рублей, площадь проданной недвижимости составила 156,3 тыс. кв. м, что на 133% больше, чем за третий квартал 2022 года. Такие данныие приводятся в управленческой отчетности компании.

По итогам 9 месяцев в целом продажи недвижимости увеличились на 62% год к году до 340,6 тыс. кв. м, а стоимость заключенных контрактов — на 53% до 65,2 млрд рублей.