Группа «Эталон» увеличила в 3 квартале продажи на 134% до 31,2 млрд рублей — локомотивом стали региональные продажи

Группа «Эталон» отчиталась о рекордных показателях по результатам третьего квартала. Продажи в денежном выражении выросли на 134% до 31,2 млрд рублей, площадь проданной недвижимости составила 156,3 тыс. кв. м, что на 133% больше, чем за третий квартал 2022 года. Такие данныие приводятся в управленческой отчетности компании.
По итогам 9 месяцев в целом продажи недвижимости увеличились на 62% год к году до 340,6 тыс. кв. м, а стоимость заключенных контрактов — на 53% до 65,2 млрд рублей.
«По результатам 9 месяцев 2023 компания вышла на заявленный в стратегии двузначный прирост операционных показателей. Более того, последний квартал стал одним из сильнейших за всю историю Группы «Эталон», — прокомментировал операционные результаты президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — С июля по сентябрь мы реализовали свыше 156 тыс. кв. м, стоимость заключенных контрактов достигла рекордных 31,2 миллиарда рублей. Денежные поступления выросли более чем в два раза год к году до 24,7 миллиарда рублей».
Такой рост достигнут во многом благодаря региональным проектам — их доля в продажах в третьем квартале составила 35% в натуральном выражении и 21% — в рублевом выражении. Объем продаж в региональных проектах в июле-сентябре 2023 года увеличился в 3,1 раза до 55 тыс. кв. м, а их общая стоимость возросла в 3,7 раза до 6,5 млрд рублей. Всего за 9 месяцев в регионах Группа «Эталон» реализовала в 5,1 раза больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года, — 115,6 тыс. кв. м, а их стоимость региональных контрактов выросла в 6,4 раза до 13,5 млрд рублей.
Как отметил Геннадий Щербина, проекты в Омске и в Екатеринбурге заняли место среди лидеров продаж в портфеле застройщика. Компания, планирует и дальше усиливать присутствие на перспективных региональных рынках, что, как ожидается, позволит ей кратно увеличить объемы продаж и выручки в ближайшие годы.
При этом в регионах, благодаря устойчивому спросу, сохраняется динамика роста цен — средняя цена квартир увеличилась примерно на 7% год к году. По итогам третьего кварала средняя цена квадратного метра недвижимости составила 199,4 тыс. рублей, а средняя цена квадратного метра жилья — 234,2 тыс. рублей.