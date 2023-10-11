Жительница многоэтажки на севере Петербурга проснулась от выстрелов

Полиция Выборгского района задержала нарушителя ночного спокойствия.



Звонок из многоэтажки на Лиственной улице поступил около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Звонила местная жительница, которая сообщила о звуках выстрелов из окна на уровне 21–22 этажа.



Прибывший на вызов наряд задержал 39-летнего местного жителя. У него нашли пневматический пистолет чешского производства.



Мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

