    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    753мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.93eur105.69

    Жительница многоэтажки на севере Петербурга проснулась от выстрелов

    2346
    4 комментария

    Полиция Выборгского района задержала нарушителя ночного спокойствия.

    Звонок из многоэтажки на Лиственной улице поступил около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Звонила местная жительница, которая сообщила о звуках выстрелов из окна на уровне 21–22 этажа.

    Прибывший на вызов наряд задержал 39-летнего местного жителя. У него нашли пневматический пистолет чешского производства.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаПневматический пистолет
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close