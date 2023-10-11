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    Девочка в Петербурге вышла из трамвая и тут же была сбита машиной. У водителя — 28 штрафов

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    Шестиклассница получила серьёзные травмы в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 октября.

    ДТП произошло 10 октября в 16:10 у дома 95 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительной версии, 33-летний петербуржец на «КИА Сид» не остановился перед трамвайной остановкой и сбил 13-летнюю девочку, вышедшую из вагона на проезжую часть. Девочка живёт неподалёку и учится в шестом классе школы. Её забрали в детскую больницу № 5 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ноги. Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

    По данным «Фонтанки», водитель в этом году 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости.

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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