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    Бастрыкин взял на контроль смерть младенца в Петербурге после того, как родителей якобы убедили отказаться от госпитализации

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    14 комментариев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на смерть маленького ребенка в Петербурге. Об этом 11 октября сообщается в телеграм-канале Следкома.

    «9 октября 2023 года в квартире одного из домов по Новороссийской улице наступила клиническая смерть шестимесячного ребенка, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала об этой трагедии. Мальчику с рождения поставили диагноз «порок сердца», наблюдали в поликлинике, проводили все необходимые обследования. Ночью 9 октября ребенку стало плохо, утром мама обратилась в поликлинику, врачи дали направление на госпитализацию, и женщина с малышом отправилась домой собирать вещи. Сотрудники поликлиники вызвали скорую помощь на дом. Скорая приехала, но медики якобы объяснили, что ребенок в госпитализации не нуждается, и порекомендовали написать отказ. Вскоре ребёнок потерял сознание, родители снова вызвали скорую, медики приехали, провели реанимационные мероприятия и повезли мальчика в Педиатрический университет. Но спасти его не смогли.

    ГСУ СК по Петербургу проводит доследственную проверку, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

    «Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу О. В. Бобкову доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах», — отмечают в СК.

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    Ребенок умерБастрыкинСКСмерть ребенка
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    Комментарии 14

    Гость11 Окт 2023 в 09:44
    Я Бастрыкина уважаю за то, что он работает, а не на задние, простите, сидит. Проблема в том, что он может давать задания контролировать все, что происходит в городе, но его заместители и прочие ребята не шибко следят, пока им это лично не скажут. И приходится именно Бастрыкину разбираться с каждый делом, которое освещается в прессе и собирает достаточное количество отзывов от населения. По идее, такими вопросами должны заниматься органы на местах, а следком должен только указывать им на то, что и где они не углядели и что надо пересмотреть. А в итоге имеем одного Бастрыкина, который уже, наверное, видеть не может новостные ленты города, потому что там реально все больше и больше ужасов творится и все чаще и чаще приходится заниматься следакам тем, что не входит в их обязанности, потому что кроме них этим заняться некому. Короче Бастрыкин для меня пример мужика за 60 лет, который не на заднице сидит, а пашет как конь. Но он один, а мерзостей - много
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