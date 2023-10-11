Бастрыкин взял на контроль смерть младенца в Петербурге после того, как родителей якобы убедили отказаться от госпитализации

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на смерть маленького ребенка в Петербурге. Об этом 11 октября сообщается в телеграм-канале Следкома.



«9 октября 2023 года в квартире одного из домов по Новороссийской улице наступила клиническая смерть шестимесячного ребенка, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.



«Фонтанка» рассказывала об этой трагедии. Мальчику с рождения поставили диагноз «порок сердца», наблюдали в поликлинике, проводили все необходимые обследования. Ночью 9 октября ребенку стало плохо, утром мама обратилась в поликлинику, врачи дали направление на госпитализацию, и женщина с малышом отправилась домой собирать вещи. Сотрудники поликлиники вызвали скорую помощь на дом. Скорая приехала, но медики якобы объяснили, что ребенок в госпитализации не нуждается, и порекомендовали написать отказ. Вскоре ребёнок потерял сознание, родители снова вызвали скорую, медики приехали, провели реанимационные мероприятия и повезли мальчика в Педиатрический университет. Но спасти его не смогли.

