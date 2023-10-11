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    В США скончался миллиардер, создавший Duty Free. Он отдал почти все деньги на благотворительность

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    Миллиардер, основатель Duty Free Shoppers Чак Фини скончался в Сан-Франциско. Ему было 92 года. Об этом 10 октября сообщил благотворительный фонд Atlantic Philanthropies, основанный Фини.

    Помимо своего бизнеса, предприниматель известен тем, что еще при жизни отдал почти все заработанные деньги на благотворительность. Общая сумма грантов, которые выделял его фонд, составляет более $8 млрд. По данным Forbes, в 2012 году Фини говорил, что оставил на пенсию $2 млн для себя и своей жены.

    Чак Фини основал сеть магазинов Duty Free Shoppers в 1960 году. В 1988 году он попал в список самых богатых людей США по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $1,3 млрд, однако позже издатели узнали об ошибке — оказалось, что тогда состояние Фини было гораздо больше, но бизнесмен тайно перевел большую часть денег в благотворительный фонд.

    Фини стал активно пропагандировать благотворительность и побуждать других крупных бизнесменов посвятить свое богатство благотворительным целям.

    «Я не могу придумать более полезного и целесообразного использования богатства, чем отдавать его при жизни, посвятить себя усилиям по улучшению условий жизни человека», — говорил Фини в книге-биографии.

    В основном, бизнесмен и его фонд жертвовали деньги тайно. Средства Фини пошли на установление мира в Северной Ирландии, а также на строительство кампуса Корнелльского университета, модернизацию системы здравоохранения Вьетнама и борьбу за отмену смертной казни в США.

    Как пишет Forbes, в последние годы жизни Чак Фини носил часы за $10, ездил на автобусах и летал только экономклассом. Он и его вторая жена жили в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско.

    После смерти у Фини остались пятеро детей и 16 внуков.

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