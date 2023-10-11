В США скончался миллиардер, создавший Duty Free. Он отдал почти все деньги на благотворительность

Миллиардер, основатель Duty Free Shoppers Чак Фини скончался в Сан-Франциско. Ему было 92 года. Об этом 10 октября сообщил благотворительный фонд Atlantic Philanthropies, основанный Фини.



Помимо своего бизнеса, предприниматель известен тем, что еще при жизни отдал почти все заработанные деньги на благотворительность. Общая сумма грантов, которые выделял его фонд, составляет более $8 млрд. По данным Forbes, в 2012 году Фини говорил, что оставил на пенсию $2 млн для себя и своей жены.

Чак Фини основал сеть магазинов Duty Free Shoppers в 1960 году. В 1988 году он попал в список самых богатых людей США по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $1,3 млрд, однако позже издатели узнали об ошибке — оказалось, что тогда состояние Фини было гораздо больше, но бизнесмен тайно перевел большую часть денег в благотворительный фонд.