Кадровика автозавода в Петербурге мошенники заманили безобидной просьбой. Итог — минус два миллиона

Сотрудник автозавода в Петербурге стала жертвой мошенников, отреагировав на просьбу якобы от оператора сотовой связи. Сперва ошибкой она сочла именно этот первый звонок.



Как стало известно «Фонтанке», сотрудница отдела кадров обратилась в полицию 10 октября. Накануне утром она сидела на работе, когда ей позвонили якобы из «Мегафона» и поинтересовались, собирается ли она продлевать договор на свой корпоративный номер. На утвердительный ответ ей сообщили, что нужно продиктовать пришедший с госуслуг код — он пришел сообщением от адресанта Gosuslugi.