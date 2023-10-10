Кадровика автозавода в Петербурге мошенники заманили безобидной просьбой. Итог — минус два миллиона

Сотрудник автозавода в Петербурге стала жертвой мошенников, отреагировав на просьбу якобы от оператора сотовой связи. Сперва ошибкой она сочла именно этот первый звонок.
Как стало известно «Фонтанке», сотрудница отдела кадров обратилась в полицию 10 октября. Накануне утром она сидела на работе, когда ей позвонили якобы из «Мегафона» и поинтересовались, собирается ли она продлевать договор на свой корпоративный номер. На утвердительный ответ ей сообщили, что нужно продиктовать пришедший с госуслуг код — он пришел сообщением от адресанта Gosuslugi.
Попрощавшись с «Мегафоном», женщина вернулась к рабочим делам, но тут ей позвонили уже якобы с «Госуслуг» и заверили, что аккаунт взломан, а от ее имени поданы три заявки на кредит. Беседу с ней продолжила служба безопасности Центробанка, уже запуганная женщина взяла настоящий кредит на два миллиона. Ее также попросили скачать приложение NFC, через него она перевела на продиктованную карту полтора миллиона (еще полмиллиона это страховка).
Затем по инструкции она должна была через банкомат десятью операциями вносить на карту по 300 тысяч рублей и взять еще один кредит в другом банке. Но на тот момент было уже поздно, ехать в банк женщина отказалась, но пообещала направиться в него утром. И направилась — там ей сказали, что она стала жертвой мошенников. Приложение NFC после перевода денег «специалист Центробанка» велел удалить.
«Фонтанка» рассказывала про новый вид мошенничества, при котором развод начинается также со звонка от якобы оператора, который грозится аннуляцией симкарты и требует предоставить данные СНИЛС и ИНН.