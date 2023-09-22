Вы не обновили данные у своего мобильного оператора? Рискуете стать жертвой нового вида развода от телефонных мошенников

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В 13:00 ваша сим-карта аннулируется» — вместо «доброго утра» говорят вам по телефону. Спросонья это вводит в ступор. Правильный ход, ничего не скажешь, звонить пораньше, чтобы еще не очухавшийся от сна человек не сообразил, что надо включить критичное восприятие информации от незнакомца.



А на том конце провода скороговоркой мужчина, будто бы оператор, благодарил за то, что я остаюсь клиентом «Мегафона». При этом его номер телефона начинался с кода МТС — 911 и смутно знакомый голос сообщал о необходимости перезаключения договора. Мол, это можно сделать без проблем, «назовите быстренько паспортные данные, ИНН или номер СНИЛСа».



И признаться, я готова была поверить в то, что это действительно нужно, учитывая, как активно операторы мобильной связи взялись за проверку достоверности персональных данных своих абонентов этим летом. Насторожило только, что абонент МТС просит подтвердить данные абонента «Мегафона». И еще настойчивость, с которой их требовал назвать мужчина: «Иначе в 13:00 ваша сим-карта аннулируется». Разговор пришлось прервать.



К началу поиска своего собеседника по номеру в Getcontaсt я уже вспомнила, почему голос показался знакомым. Он очень похож на голоса разных майоров и капитанов полиции, следователей прокуратуры и т. д. , которые регулярно звонят по поводу каких-то кредитов, займов и всякой ерунды, подразумевающей развод на деньги. Когда есть время, я с удовольствием с ними общаюсь — это гарантия того, что хотя бы в эти 10 минут они никого не облапошат.

Любопытно, кстати, что Getcontaсt показал, что номер телефона, с которого мне звонили, пользователи записали за женщиной (Ф.И.О. не называем) + МРЭО или ГАИ (в разных вариантах), часто — «МРЭО Лабораторный» — тот самый, что значился в списке управления экономической безопасности и управления собственной безопасности ГУ МВД , проводивших обыск в 30 МРЭО Петербурга.



В «Мегафоне» настоящий оператор успокоил: «Никаких проблем с вашей сим-картой нет и не было».

Чтобы убедиться всё-таки, что попытка получить от меня данные для продления договора на мобильную связь — развод, я уже сама позвонила по телефону, с которого получила звонок, изобразив беспокойство по поводу утренних угроз про блокировку симки. На все мои отговорки — нет паспорта с собой, не помню данные, на другом конце провода находились варианты решения проблемы: «Посмотрите в госуслугах». Пусть кто-то сфотографирует и пришлет из дома: «Ну, это такая ситуация — раз-два и у вас данные появились».



Я выглядела явно придурковатой, изображая заинтересованность в сохранении сим-карты без предоставления данных, «оператор» попросил перезвонить через 20 минут. Но в трубке на мои звонки — либо оглушительное молчание, либо «абонент разговаривает». Сим-карта оставалась рабочей и в 14:00, и позже.

В 14:00 мне снова позвонил «оператор». Согласился с моим предположением, что внял просьбам не отключать в 13:00 сим-карту. Но просил найти доступ на госуслуги, чтобы получить данные, и обещал в течение дня снова перезвонить. А я уже было запереживала, что уже они пробили мой номер в «Гетконтакте» и слились. Теперь снова не звонят, видимо, решили, что я безнадежна.



Напомним, с 2018 года в соответствии с ФЗ «О связи» и постановлением правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи» операторы действительно обязаны выяснять, кто пользуется номером телефона: абонент, который заключил договор, или кто-то другой. Последний год операторы стали активнее проверять своих клиентов. Но по телефону никакие данные СНИЛС или ИНН они не просят. В пресс-службе «Мегафона» «Фонтанке» объяснили:



«Сотрудники компании не звонят абонентам с просьбой предоставить данные для заключения договоров. О необходимости актуализировать свои персональные данные, чтобы избежать отключения услуг, мы информируем клиентов следующими способами:



через СМС-сообщение с инструкцией для подтверждения паспортных данных в личном кабинете;

приглашаем в салон связи "Мегафона"».