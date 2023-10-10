Путин и Эрдоган обсудили по телефону конфликт Израиля и Палестины

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Основной темой стал израильско-палестинский конфликт. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.



В телефонной беседе президенты обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной, а также меры по предотвращению роста напряженности.

Кроме того, лидеры стран оценили возможности удовлетворения гуманитарных потребностей в зоне палестино-израильского конфликта, добавили в канцелярии.

Ранее министр обороны Израиля заявил о начале «полноценного наступления» в секторе Газа.