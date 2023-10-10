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    Израильские танки атаковали посты ливанского движения «Хезболла»

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    Армия Израиля атаковала два наблюдательных поста ливанской организации «Хезболла». Это произошло в ответ на ракетный удар на севере Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 10 октября.

    Как пояснили в армии Израиля, танки нанесли удар по ливанским постам после того, как с ливанской стороны было запущено примерно 15 ракет.

    «Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила четыре пуска ракет. 10 пусков упали на открытой местности», — говорится в сообщении.

    После этого в пресс-службе сообщили, что еще по одному наблюдательному пункту удар нанес боевой вертолет израильской армии. По данным военных, с израильской стороны пострадавших нет.

    Ранее «Фонтанка» собрала кадры взрывов и разрушений в Израиле и секторе Газа.

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    ИзраильХезболла
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