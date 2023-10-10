Израильские танки атаковали посты ливанского движения «Хезболла»

Армия Израиля атаковала два наблюдательных поста ливанской организации «Хезболла». Это произошло в ответ на ракетный удар на севере Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 10 октября.



Как пояснили в армии Израиля, танки нанесли удар по ливанским постам после того, как с ливанской стороны было запущено примерно 15 ракет.

«Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила четыре пуска ракет. 10 пусков упали на открытой местности», — говорится в сообщении.

После этого в пресс-службе сообщили, что еще по одному наблюдательному пункту удар нанес боевой вертолет израильской армии. По данным военных, с израильской стороны пострадавших нет.