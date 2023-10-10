Жители Васильевского острова остались без тепла из-за ремонта теплосетей

Часть жителей Васильевского острова осталась без отопления из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» 10 октября. Информацию о ремонте подтвердили в АО «Теплосети Санкт-Петербурга».



Как рассказали «Фонтанке» читатели, отопление отключили в доме №73 на 8-ой линии.

В «Теплосетях» заявили, что ремонт ведется на сетях 6-ой линии В.О., вблизи дома №51/16. Там решили заменить «ненадежный участок» трубопровода. Работы начались сегодня с 18:30.

«Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — заявили в «Теплосетях».