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    60 тысяч казаков планируют включить в мобилизационный резерв России

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    В России хотят создать казачий мобилизационный резерв. Казаки будут заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает «Парламентская газета» 10 октября. Издание ссылается на поправки в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», которые Госдума планирует рассмотреть на ближайших заседаниях.

    Автор инициативы — зампред комитета по делам национальностей депутат Николай Долуда. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что казаки с военной подготовкой являются «одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва».

    Как пояснил Долуда «Парламентской газете», казаки и сейчас могут заключать контракты для отправки в зону СВО, но законопроект позволит Минобороны обучать казаков армейским специальностям и в случае необходимости привлекать к выполнению своих задач.

    По словам депутата, в законопроекте расписаны порядок вхождения в состав мобилизационного резерва и заключения контрактов, а также ответственность атаманов, которые будут заниматься отбором кандидатов. При этом Долуда отметил, что все должно происходит добровольно, а не принудительно.

    Численность казачьего резерва определит Минобороны, она будет прописана в договоре ведомства и Всероссийского казачьего общества. Цифра может достичь 60 тысяч человек, уточнил парламентарий.

    Новый законопроект будет направлен только на зарегистрированные казачьи организации.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для спецоперации.

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