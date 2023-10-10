60 тысяч казаков планируют включить в мобилизационный резерв России

В России хотят создать казачий мобилизационный резерв. Казаки будут заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает «Парламентская газета» 10 октября. Издание ссылается на поправки в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», которые Госдума планирует рассмотреть на ближайших заседаниях.
Автор инициативы — зампред комитета по делам национальностей депутат Николай Долуда. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что казаки с военной подготовкой являются «одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва».
Как пояснил Долуда «Парламентской газете», казаки и сейчас могут заключать контракты для отправки в зону СВО, но законопроект позволит Минобороны обучать казаков армейским специальностям и в случае необходимости привлекать к выполнению своих задач.
По словам депутата, в законопроекте расписаны порядок вхождения в состав мобилизационного резерва и заключения контрактов, а также ответственность атаманов, которые будут заниматься отбором кандидатов. При этом Долуда отметил, что все должно происходит добровольно, а не принудительно.
Численность казачьего резерва определит Минобороны, она будет прописана в договоре ведомства и Всероссийского казачьего общества. Цифра может достичь 60 тысяч человек, уточнил парламентарий.
Новый законопроект будет направлен только на зарегистрированные казачьи организации.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для спецоперации.