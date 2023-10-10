60 тысяч казаков планируют включить в мобилизационный резерв России

В России хотят создать казачий мобилизационный резерв. Казаки будут заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает «Парламентская газета» 10 октября. Издание ссылается на поправки в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», которые Госдума планирует рассмотреть на ближайших заседаниях.



Автор инициативы — зампред комитета по делам национальностей депутат Николай Долуда. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что казаки с военной подготовкой являются «одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва».