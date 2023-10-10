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    Рекордное количество протоколов о «дискредитации армии» составлено в Петербурге на жителя Пушкина

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    Пушкинский суд зарегистрировал 15 протоколов по статье 20.3.3 в отношении местного жителя.

    Все они были составлены в один день, сообщает издание ЗАКС.ру 10 октября.

    Как стало известно «Фонтанке», протоколы были составлены сотрудниками полиции 6 сентября, а 15 сентября их уже передали в суд. В документах зафиксированы посты, который мужчина оставил в социальной сети «ВКонтакте» в период с за 2022 -2023 годы.

    Рассматривать, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, дела будут 20 октября.

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    Дискредитация армииПротоколыСуд
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