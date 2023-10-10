Участок Александра Невзорова* в Лисьем Носу остаётся под арестом

Несмотря на решение Басманного суда Москвы о снятии ограничительных мер с петербургского участка публициста Александра Невзорова* (признан иноагентом), земля остается под арестом, но уже в рамках гражданского дела. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры 10 октября, пишет ТАСС.
Речь идет об участке в Лисьем Носу площадью 1198 «квадратов». Он был арестован в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии. По нему публициста заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство адвоката Мухина в защиту интересов Невзорова о снятии ареста с этого земельного участка.
Однако 18 сентября на землю снова наложили арест — уже по иску прокуратуры в Петербурге. Ведомство хочет изъять этот участок и соседний, площадью 1180 «квадратов», в пользу города. По данным «Фонтанки», оба участка принадлежали бывшим владельцам по праву пожизненного наследуемого владения и были выкуплены Невзоровым в 1998-м году. Тогда комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Петербурга должен был издать распоряжение о выкупе земельного участка и рассчитать его стоимость. Этого не было сделано.
Прокуратура просит изъять оба участка, которыми владеет Невзоров, и признать их собственностью города. Иск принят к производству. Его рассмотрение начнется в ноябре.
*Признан Минюстом физлицом-иноагентом.