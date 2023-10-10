Участок Александра Невзорова* в Лисьем Носу остаётся под арестом

Несмотря на решение Басманного суда Москвы о снятии ограничительных мер с петербургского участка публициста Александра Невзорова* (признан иноагентом), земля остается под арестом, но уже в рамках гражданского дела. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры 10 октября, пишет ТАСС.



Речь идет об участке в Лисьем Носу площадью 1198 «квадратов». Он был арестован в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии. По нему публициста заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство адвоката Мухина в защиту интересов Невзорова о снятии ареста с этого земельного участка.