Финны отчитались о новых разворотах авто на российской границе

Финские таможенники развернули уже более полутора сотен авто из России, отчитались в таможенном управлении Суоми.



«С начала действия запрета на ввоз таможня отказала (во въезде) в общей сложности 157 автомобилям, зарегистрированным в России», — говорится в заявлении таможенного ведомства от 10 октября.

Наибольшее число отказов во въезде зафиксировали на пунктах пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» и «Нуйямаа — Брусничное», и «Иматра — Светогорск», на них приходится 134 машины из 157 развернутых. Остальные немногочисленные случаи приходятся на пункты в Мурманской области и на тех, кто пытался проникнуть в страну из Норвегии. Там теперь тоже проверяют.