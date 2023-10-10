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    Финны отчитались о новых разворотах авто на российской границе

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    Финские таможенники развернули уже более полутора сотен авто из России, отчитались в таможенном управлении Суоми.

    «С начала действия запрета на ввоз таможня отказала (во въезде) в общей сложности 157 автомобилям, зарегистрированным в России», — говорится в заявлении таможенного ведомства от 10 октября.

    Наибольшее число отказов во въезде зафиксировали на пунктах пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» и «Нуйямаа — Брусничное», и «Иматра — Светогорск», на них приходится 134 машины из 157 развернутых. Остальные немногочисленные случаи приходятся на пункты в Мурманской области и на тех, кто пытался проникнуть в страну из Норвегии. Там теперь тоже проверяют.

    Как писала «Фонтанка», уже скоро месяц как с 16 сентября Финляндия запретила въезжать авто с российскими номерами. Подробнее о новых правилах читайте здесь.

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