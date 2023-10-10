Журнал Playboy разорвал отношения с порнозвездой, назвавшей ХАМАС «борцами за свободу»

Журнал Playboy разорвал все отношения с бывшей порноактрисой Мией Халифой после того, как она поддержала ХАМАС — женщина назвала их «борцами за свободу», сообщает 10 октября телеканал Fox News. «За последние несколько дней Миа сделала отвратительные и предосудительные заявления, прославляющие нападения ХАМАСа на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей», — заявили в Playboy. Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти.

Мия Халифа, актриса фильмов для взрослых ливано-американского происхождения, некогда была одной из высокорейтинговых звезд PornHub, уточняет Fox News. Она считает Израиль государством «апартеида». При этом Халифа получала угрозы от террористов ИГИЛ* (запрещено в РФ) за то, что во время секс-сцен надевала хиджаб.

7 октября, когда ХАМАС начал атаку на Израиль, Халифа написала в своих соцсетях: «Пожалуйста, можете сказать борцам за свободу в Палестине, чтобы они перевернули свои телефоны и снимали видео горизонтально». Фраза «борцы за свободу» в отношении участников группировки ХАМАС не понравилась в Playboy. При этом порноактриса считает, что своим заявлением не способствовала распространению насилия, под «борцами за свободу» она имела ввиду палестинских граждан, «которые борются за свободу каждый день».