Журнал Playboy разорвал отношения с порнозвездой, назвавшей ХАМАС «борцами за свободу»

Журнал Playboy разорвал все отношения с бывшей порноактрисой Мией Халифой после того, как она поддержала ХАМАС — женщина назвала их «борцами за свободу», сообщает 10 октября телеканал Fox News.
«За последние несколько дней Миа сделала отвратительные и предосудительные заявления, прославляющие нападения ХАМАСа на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей», — заявили в Playboy. Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти.
Мия Халифа, актриса фильмов для взрослых ливано-американского происхождения, некогда была одной из высокорейтинговых звезд PornHub, уточняет Fox News. Она считает Израиль государством «апартеида». При этом Халифа получала угрозы от террористов ИГИЛ* (запрещено в РФ) за то, что во время секс-сцен надевала хиджаб.
7 октября, когда ХАМАС начал атаку на Израиль, Халифа написала в своих соцсетях: «Пожалуйста, можете сказать борцам за свободу в Палестине, чтобы они перевернули свои телефоны и снимали видео горизонтально». Фраза «борцы за свободу» в отношении участников группировки ХАМАС не понравилась в Playboy. При этом порноактриса считает, что своим заявлением не способствовала распространению насилия, под «борцами за свободу» она имела ввиду палестинских граждан, «которые борются за свободу каждый день».
«Ваши недавние заявления, прославляющие нападения ХАМАСа на невинных мужчин, женщин и детей в Израиле, включая изнасилования, нанесение увечий, убийства и пытки, отвратительны», — говорится в электронном письме Playboy в адрес Мии Халифы.
Также Халифа лишилась работы в других компаниях.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ