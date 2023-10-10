«Наширяются и воют по-собачьи». Жители ЖК во Всеволожске пожаловались на засилье наркоманов

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Жители Всеволожска несколько лет жалуются на засилье наркоманов в парадных жилого комплекса «Южный», сообщают 47news. Заявления поступают в полицию, прокуратуру, СК, писали и в администрацию президента. Ситуация не меняется: «гости» потрошат подъезды в поисках закладок, принимают там запрещенное и даже появляются с оружием в лифтах.



Как рассказали 10 октября 47news, видеокамеры в лифтах четырех домов Всеволожска регулярно фиксируют визитеров в одни и те же квартиры, где, по словам жителей, продают и употребляют наркотики. «Гости» ведут себя шумно, жильцы опасаются отпускать детей одних.

— Они крошат наш дом, потрошат подоконники, ломают светильники, отдирают обшивку в лифтах. На этажах — жгуты и шприцы. Всюду блевотина, бычки. Наширяются и воют по-собачьи, — рассказывают жители.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





По данным УК «Южная долина», которая обслуживает часть домов в ЖК «Южный», подозрительные квартиры, куда регулярно наведываются помятые личности, также есть еще в нескольких домах. — У нас есть целая папка заявлений от жителей за эти годы, систематизированная по датам и домам. Вся информация, включая записи видеокамер, передавалась в правоохранительные органы. Мы боремся, как можем, но одним нам не справиться, — рассказали в УК.

Одна из камер сняла завсегдатаев парадной с предметом, похожим на заточку. Попавшие на видео мужчины обсуждали, как ей можно воспользоваться. «Это что, резать кого-то или курить? Такое пробьет любую часть и кости поцарапает. Только не в висок, а то убьешь сразу», — говорит один из них.

47news.ru

«Больше всего возмущает полное безразличие к происходящему. Мы жалуемся, а воз и ныне там, пока что-нибудь не случится», — говорят жители. Подробнее о ситуации читайте в материале 47news «Заточки, стволы, на кайфе. Юг Всеволожска тонет в наркоманах».