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    «Фонтанка» приглашает на конференцию «Рынок недвижимости в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с коммуникационным агентством Grand Media Service, «Яндекс» и АКАР СЗ проводят 17 октября конференцию «Рынок недвижимости в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения».

    Основные темы для обсуждения:

    • Недвижимость: особенности продвижения. На какие тренды стоит обратить внимание?
    • Как снизить стоимость заявки и увеличить брендовый трафик?
    • Public Performance — эффективный инструмент для комплексного продвижения жилой и коммерческой недвижимости.
    • Маркировка интернет-рекламы, как избежать рисков?
    • «Фонтанка.ру»: какие возможности и инструменты помогут эффективно продвигать объекты недвижимости на информационных порталах?

    На эти и другие вопросы ответят ведущие эксперты и спикеры от «Фонтанки», «Яндекса», АКАР СЗ и коммуникационного агентства Grand Media Service.

    Присоединиться онлайн к конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало трансляции — 17 октября в 11:00.

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