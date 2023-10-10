«Фонтанка» приглашает на конференцию «Рынок недвижимости в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с коммуникационным агентством Grand Media Service, «Яндекс» и АКАР СЗ проводят 17 октября конференцию «Рынок недвижимости в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения».
Основные темы для обсуждения:
- Недвижимость: особенности продвижения. На какие тренды стоит обратить внимание?
- Как снизить стоимость заявки и увеличить брендовый трафик?
- Public Performance — эффективный инструмент для комплексного продвижения жилой и коммерческой недвижимости.
- Маркировка интернет-рекламы, как избежать рисков?
- «Фонтанка.ру»: какие возможности и инструменты помогут эффективно продвигать объекты недвижимости на информационных порталах?
На эти и другие вопросы ответят ведущие эксперты и спикеры от «Фонтанки», «Яндекса», АКАР СЗ и коммуникационного агентства Grand Media Service.
Присоединиться онлайн к конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало трансляции — 17 октября в 11:00.