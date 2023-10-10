Верховный комиссар по правам человека ООН осудил полную блокаду сектора Газа

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк назвал непозволительной полномасштабную блокаду сектора Газа. Его слова 10 октября приводятся на сайте Управления ООН по правам человека.
Он напомнил, что блокада, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей из-за отсутствия доступа к необходимым для выживания товарам, запрещена международным гуманитарным правом.
Тюрк также призвал международное сообщество принять меры для урегулирования конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Он отмечает, что мир не может позволить себе еще большую поляризацию, из-за чего нужно найти решения, основанные на международном праве.
9 октября Израиль приступил к полноценной блокаде сектора Газа: в районе была отключена электроэнергия, было перекрыто водоснабжение. Также власти Израиля перекрыли поставки продовольствия и топлива.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда из сектора Газа боевики ХАМАСа стали наносить ракетные удары по Израилю. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи».
По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения. В Минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибли не менее 788 человек, 4,1 тысячи пострадали.