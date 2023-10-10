Верховный комиссар по правам человека ООН осудил полную блокаду сектора Газа

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк назвал непозволительной полномасштабную блокаду сектора Газа. Его слова 10 октября приводятся на сайте Управления ООН по правам человека.

Он напомнил, что блокада, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей из-за отсутствия доступа к необходимым для выживания товарам, запрещена международным гуманитарным правом.

Тюрк также призвал международное сообщество принять меры для урегулирования конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Он отмечает, что мир не может позволить себе еще большую поляризацию, из-за чего нужно найти решения, основанные на международном праве.