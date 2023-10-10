Израильский дипломат: переговоров о судьбе заложников из Израиля, угнанных в Газу, нет

Израиль не получил от ХАМАС никаких требований или предложений об обмене заложников, захваченных во время массовой атаки на израильские города. Об этом 10 октября в интервью «Фонтанке» рассказал исполняющий обязанности генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге Орен Розенблат.



«Никаких переговоров нет, — сказал дипломат. — Люди, захватившие заложников, — варвары. Израильское правительство поставило перед собой обязательство освободить всех пленников, угнанных в Газу».

По словам Орена Розенблата, резервисты, в числе которых и его старший сын, уже отправились в сектор Газа для проведения наземной операции от дома к дому.