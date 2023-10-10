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    Израильский дипломат: переговоров о судьбе заложников из Израиля, угнанных в Газу, нет

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    Израиль не получил от ХАМАС никаких требований или предложений об обмене заложников, захваченных во время массовой атаки на израильские города. Об этом 10 октября в интервью «Фонтанке» рассказал исполняющий обязанности генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге Орен Розенблат.

    «Никаких переговоров нет, — сказал дипломат. — Люди, захватившие заложников, — варвары. Израильское правительство поставило перед собой обязательство освободить всех пленников, угнанных в Газу».

    По словам Орена Розенблата, резервисты, в числе которых и его старший сын, уже отправились в сектор Газа для проведения наземной операции от дома к дому.

    Подробнее о том, какой позиции придерживается правительство Израиля в начавшейся войне и в чем видит первопричину массового нападения ХАМАС на израильские города 7 октября, читайте в материале «Фонтанки».

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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