В Педиатрическом университете прокомментировали гибель полугодовалого малыша

Накануне в Педиатрический университет доставили пятимесячного малыша с пороком сердца. Спустя пару часов он умер. Незадолго до этого врачи скорой якобы отговаривали родителей от госпитализации. 10 октября «Фонтанка» спросила вуз, можно ли было спасти ребенка, если бы его привезли чуть раньше?



«Пятимесячного мальчика в Педиатрический университет доставили в состоянии клинической смерти. Что касается вопроса, можно ли было его спасти при более быстром течении событий, ответ требует знания всех деталей, их анализа. Если не касаться оценки, а констатировать исходную ситуацию, можно утверждать, что практика спасения детей с подобными заболеваниями, их резким развитием в Педиатрическом университете была. Реаниматологи, специалисты в сфере неонатологии, педиатрии и другие готовы экстренно принять все меры», — рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России профессор Дмитрий Иванов.