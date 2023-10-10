В Педиатрическом университете прокомментировали гибель полугодовалого малыша

Накануне в Педиатрический университет доставили пятимесячного малыша с пороком сердца. Спустя пару часов он умер. Незадолго до этого врачи скорой якобы отговаривали родителей от госпитализации. 10 октября «Фонтанка» спросила вуз, можно ли было спасти ребенка, если бы его привезли чуть раньше?
«Пятимесячного мальчика в Педиатрический университет доставили в состоянии клинической смерти. Что касается вопроса, можно ли было его спасти при более быстром течении событий, ответ требует знания всех деталей, их анализа. Если не касаться оценки, а констатировать исходную ситуацию, можно утверждать, что практика спасения детей с подобными заболеваниями, их резким развитием в Педиатрическом университете была. Реаниматологи, специалисты в сфере неонатологии, педиатрии и другие готовы экстренно принять все меры», — рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России профессор Дмитрий Иванов.
Ректор вуза также отметил, что при любом сомнении родителям не нужно отказываться от госпитализации. Также скорую можно требовать прямо в поликлинике, если там на осмотре возникли мнения о необходимости подключения стационара.
У мальчика, который скончался накануне, был врожденный порок сердца. После бессонной ночи 9 октября мама отправилась с ним на прием в поликлинику. Оттуда их направили домой собирать вещи для госпитализации. Но, когда скорая приехала, родители написали отказ от госпитализации. По их словам, медики убедили их это сделать. В результате после того, как бригада уехала, мама напоила ребенка водой из шприца, а малыш потерял сознание.