В новых учебниках истории для старшеклассников поправят раздел о репрессированных народах

В новых учебниках истории для учеников старших классов поправят информацию о репрессированных народах. Обновленная версия будет готова к началу нового учебного года, заявил 10 октября РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.



По словам Торкунова, изменения внесут не в целую главу, но в абзац. Он также отметил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался», и историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки и дополнения.



Ректор МГИМО добавил, что история продолжается, поэтому в учебнике «будут какие-то вставки и изменения».

