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    В новых учебниках истории для старшеклассников поправят раздел о репрессированных народах

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    В новых учебниках истории для учеников старших классов поправят информацию о репрессированных народах. Обновленная версия будет готова к началу нового учебного года, заявил 10 октября РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

    По словам Торкунова, изменения внесут не в целую главу, но в абзац. Он также отметил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался», и историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки и дополнения.

    Ректор МГИМО добавил, что история продолжается, поэтому в учебнике «будут какие-то вставки и изменения».

    Ранее содержание главы о репрессированных народах в СССР сочли оскорбительным в Чечне. Как сообщил 23 сентября глава парламента Чечни Магомед Даудов, новый учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». Он также заявил, что «разобраться в столь важном вопросе» ему поручил глава республики Рамзан Кадыров.

    В спорном фрагменте упоминались «факты сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей». Рассказывалось о государственном решении о «коллективном наказании» народов с выводом, что в результате пострадало много не сотрудничавших с врагом людей.

    С февраля по март 1944 года из Чечено-Ингушской АССР были депортированы, по разным оценкам, 500–650 тысяч чеченцев и ингушей.

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