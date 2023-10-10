«Меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая». Симоньян обвинила СМИ в фейках о «взрыве над Сибирью»

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телепередачи Владимира Соловьева на «России 1» обвинила сотни СМИ в распространении фейка: она не призывала к термоядерному взрыву над Сибирью.

«Вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции мне вроде как рановато, а для дебюта шизофрении — поздновато», — заявила Маргарита Симоньян по связи со студией.