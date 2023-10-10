«Меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая». Симоньян обвинила СМИ в фейках о «взрыве над Сибирью»

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телепередачи Владимира Соловьева на «России 1» обвинила сотни СМИ в распространении фейка: она не призывала к термоядерному взрыву над Сибирью.
«Вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции мне вроде как рановато, а для дебюта шизофрении — поздновато», — заявила Маргарита Симоньян по связи со студией.
По ее словам, она подобного не предлагала. Теперь глава RT разбирается со всеми, кто «распространил этот фейк», в судебном порядке. Симоньян посчитала такую трактовку журналистов оскорбительной для нее и для жителей Сибири. «Уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».
На прошлой неделе Симоньян в эфире программы «ЧТД» рассказала, ссылаясь на своего знакомого инженера-радиоэлектроника, что «если произвести взрыв в сотнях километров» над Сибирью, ядерной зимы не случится, зато мир вернется в «год эдак 1993-й», когда из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники. «Чудесно же жили», — уточнила тогда главред RT.
За Симоньян тогда вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заявил, что Маргарита Симоньян «не настолько глупа», чтобы призывать ударить ядерным оружием по России. В Кремле напомнили, что РФ не выходила из режима отказа от испытаний ядерного оружия.