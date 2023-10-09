Жители на Доблести через суд требуют детсад и школу вместо еще одного ЖК. И аллею героев Донбасса между ними

Фото: Алла Андреева Поделиться Поделиться





Жители Красносельского района через суд требуют отменить стройку двух огромных жилых домов на улице Доблести. Главный аргумент — катастрофическая нехватка социальной инфраструктуры в квартале. Вместо этого горожане просят построить школу и детский сад, а аллею к ним предложили посвятить героям Донбасса. В Смольном заявляют, что происходящее — законно.



В ноябре Красносельский районный суд приступит к рассмотрению дела по иску петербуржцев, которые пытаются оспорить разрешение на строительство двух солидного размера корпусов от 2 и 17 до 26 этажей суммарно на 1237 квартир. Застройщиком выступает ООО «Капитан», входящее в ГК «Лидер Групп». Первое заседание состоится 24 числа, а пока суд по ходатайству истцов наложил обеспечительные меры — приостановил действие разрешения. Сейчас заявители собирают подписи, чтобы иск стал коллективным.



В конце 2021 года Смольный решил передать участок компании в качестве компенсации затрат на завершение строительства проблемного ЖК «Ломоносов», договор об аренде участка площадью 1,9 га юго-восточнее пересечения улиц Доблести и Маршала Казакова подписали в феврале 2023 года. В апреле компания получила разрешение на строительство, и вокруг участка вырос забор. Он стал местом регулярных встреч местных жителей, которые считают застройку «уплотнительной» и требуют дать компании другой участок под жилой комплекс, а спорную территорию отвести под «социалку».



В социальных сетях стала распространяться информация, что горожане потребовали разбить на этом месте сквер героев Донбасса. В двух домах, которые расположены ближе всего к пятну застройки, проживают действующие сотрудники Росгвардии и ветераны. А по соседству, с другой стороны улицы Доблести, строится большой жилой комплекс для участников СВО (застройщиком выступает ФГКУ «6 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6899 г. Санкт-Петербург)».

Однако, как рассказали «Фонтанке» сами жители, в этих публикациях был неточно передан акцент. «Такое предложение от одного из участников действительно прозвучало, но настаиваем, что территорию необходимо использовать под строительство детского сада и школы, если хватит места — двух объектов сразу, а между ними уже можно сделать аллею, не обязательно героев Донбасса, возможно, аллею Доблести», — пояснила одна из истцов, Елена.



Идею с аллеей памяти — не только героям Донбасса, но и погибшим и проявившим героизм на службе представителям других профессий: спасателям, оперативникам, аллеей Мужества, предложил местный житель Дмитрий Лугутин, вертолетчик, который прошел «горячие точки», действующий пилот МЧС. Предложение нашло поддержку и у других горожан. Собеседник пояснил: противник своих героев чтит. На столбах, стенах, стендах, где угодно, создаются аллеи и зоны памяти. Здесь, на Доблести, находятся дома сотрудников Росгвардии, действующих и ветеранов, по соседству будет дом участников СВО, улица называется Доблести. В случае, если будут построены школа и детский сад, можно создать проход к ним в виде аллеи или зеленой зоны. Чтобы дети, которые идут в детский садик или школу, все это видели и впитывали, пояснил Лугутин. «Создание этого сквера очень сильно повысит мотивацию для солдат, выполняющих боевую задачу на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул собеседник.



Основной аргумент жителей — переполненные детский сад и школа в квартале. В этом учебном году, сообщил редакции другой истец, и.о. главы муниципального образования «Южно-Приморский» Юрий Епифанцев, в рассчитанной на 825 учеников школе по факту учатся 1253 ребенка, а в детсад на 110 мест ходят 165 детей. «В целом дефицит мест в детских садах составляет 30 %, в школах 60 %», — констатировал собеседник.



Елена добавила: по проекту планировки территории (ППТ) от 2005 года, в квартале должно было быть две школы, средняя и начальная, и три детских садика. Пока построена только одна средняя школа и один детсад. «Некоторые дети вынуждены ходить [в детский сад] в две смены. Кто-то до обеда, кто-то — после», — добавила собеседница.



Фото: Алла Андреева Фото: Алла Андреева Поделиться Поделиться





«Изначально, когда планировалась застройка района, расчет велся на одно количество квартир, а потом в ходе строительства постоянно увеличивали высотность, этажность. Количество квартир стало больше, поэтому изначально запланированной социальной инфраструктуры сейчас не хватает. В одной из школ там сейчас ходит пять первых классов по 39 человек. Представляете, какой там бардак?» — прокомментировал «Фонтанке» представитель истцов, юрист Павел Кирдеев.

Кирдеев со ссылкой на расчеты специалистов выразил мнение, коэффициент плотности застройки в квартале может быть нарушен. «Даже исходя из неполных данных, содержащихся в представленных документах, при согласовании проекта, явно не учтены требования СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» <...> в части превышения коэффициента плотности застройки. В частности, при нормативном показателе 1,2, данный коэффициент составляет 4,6», — сказал он.



Епифанцев же рассказал, что по тому самому ППТ планировалось, что в квартале возведут 3,8 тысяч квартир, тогда как их уже насчитывается 4,9 тысяч. Вместе с домом «Капитана» получится уже больше 6,1 тысячи. «Главная мысль: мы предлагаем выделить застройщику другой участок для реализации своего проекта и провести публичные слушания, согласно действующему законодательству РФ», — подчеркнул он.

Власти города с приходом губернатора Александра Беглова ликвидацию дефицита мест в садах и школах выдвинули в качестве одного из ключевых направлений городской политики. А в начале 2023 года глава города и вовсе отчитался перед президентом, что дефицита по дошкольным учреждениям почти нет. «Фонтанка» рассказывала, что родители, которые возят детей по пробкам, ситуацию видят не так оптимистично.

Жители квартала на Доблести констатируют: во всех ответах от чиновников подчеркиваются планы по строительству «социалки», в том числе, в соседних кварталах, но и там, мягко говоря напряженка с местами в школах и детсадах. «Детей возят четыре, пять, шесть остановок в Горелово, в Сосновую поляну и т.д. То есть те садики и школы, которые строятся в близлежащих кварталах, они, безусловно, требуются жителям тех кварталов. Мы тут не при чем», — отмечает один из истцов. Что касается тех образовательных учреждений, которые должны появиться вместе с домом для участников СВО — так их дети, как льготники, туда в первую очередь и пойдут.



Впрочем, с зелеными зонами в квартале тоже негусто, добавляют жители. На вопросы о том, где же гулять обитателям квартала, из инстанций приходили ответы: есть Южно-Приморский парк — в трех остановках, Финский залив — также в трех остановках. И еще обещают организовать прогулочную зону вдоль улицы Казакова. «Рассказываю об этой прогулочной зоне: на расстоянии 300–400 метров от Казакова, где расположится будущий променад, находятся завалы разрушенного СКК. Там же находятся стоянки большегрузов и в непосредственной близости будут еще строить депо метро. И вот в этом районе вдоль реки Красненькая нам предлагают прогулочную зону», — обрисовала Елена перспективы, добавив, что там же рядом и ТЭЦ.



Идею сквера Доблести в этом месте жители предлагали еще в 2020 году в рамках проекта «Твой бюджет». Инициатива была оформлена, но дальше в отборе не участвовала. Проект был снят с конкурса, так как земля была предназначена под жилую застройку, пояснил Епифанцев.



Жители разослали обращения ко всем депутатам ЗакСа, Также в планах — донести свою ситуацию до правоохранителей. Правда, поход в Следственный комитет уже закончился ничем: горожане написали заявление и получили ответ: в возбуждении уголовного дела отказано — на основании формулировок, схожих с теми, которые приходили и из Смольного. «Мы написали просьбу Бастрыкину о личном приеме», — добавляют они.

Кроме того, жители обеспокоены и состоянием соседних «росгвардейских» домов, а также тем, как на них скажется соседская стройка. Истцы заказали экспертизу, которая нашла трещины в одном из зданий. Эта экспертиза также была приложена к исковому заявлению.



Фото: читательница Елена Фото: читательница Елена Поделиться Поделиться





Все законно, настаивают Смольный и застройщик Чиновники настаивают, что градостроительные нормативы при выдаче разрешения на строительство были соблюдены, а проект соответствует ППТ.

В комитете по градостроительству и архитектуре редакции прокомментировали: «Нормативные параметры участка (доля озеленения, количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, площадь помещений объекта, общая площадь встроенных помещений и их виды, коэффициент использования территории) соответствуют требованиям ППТиПМ».

В свою очередь, в городском комитете по строительству рассказали, что по двум договорам застройщик построит, а город купит 500 кв. метров встроенных помещений для нужд районной администрации, а также детский сад на 130 мест «со сроком ввода объекта в эксплуатацию синхронизировано со сроками строительства проекта жилищного строительства». Также в комитете добавили, что город в 2023–2024 году построит детсад на 150 мест северо-западнее пересечения с улицей Доблести. Проектирование объекта уже завершено.



В компании застройщика подчеркнули, что строительство жилых домов на этом участке было запланировано еще в ППТ 2005 года, и добавили: детсад должен быть построен 1 февраля 2029 года, этот срок синхронизирован со сроком сдачи корпусов.

Когда проект жилого комплекса проходил Градостроительный совет, у членов совета возникли вопросы к тому, как выполняется норматив по озеленению, хотя в итоге ЖК согласовали с первого раза. «Параметры озеленения в установленном законом порядке были уточнены на стадии разработки альбома архитектурно-градостроительного облика здания и проектной документации на строительство жилого дома — размещено требуемое в соответствии с действующими нормативами количество озеленения», — пояснили в компании застройщика. Обеспечительные меры — приостановку действия разрешения на строительство, застройщик пытается обжаловать.



«Уничтоженный» анализ и позиция Минстроя В суде истцы затребовали у чиновников анализ, который НИПЦ Генплана разработал по заказу КГА в 2018 году. Анализ касается как раз территории в границах улицы Маршала Казакова, проспекта Кузнецова, Ленинского проспекта и улицы Доблести.

В исковом заявлении привозится фрагмент этого документа, в котором содержалась рекомендация — образовать участок для строительства детсада на 220 мест вместо ранее запланированного сада на 100 детей, а на оставшейся территории разбить сквер. Однако Смольный к рекомендации не прислушался. А на просьбу Юрия Епифанцева предоставить сам документ чиновники ответили — он «уничтожен». Теперь получить полный текст этого анализа истцы планируют через суд. «Хоть анализ и не является нормативно-правовым актом, но он играет важную роль в обсуждаемом вопросе, и должен быть обнародован», — добавил депутат.



Кроме того, депутат Заксобрания Борис Вишневский поинтересовался у Минстроя, обязан ли застройщик получать разрешение на отклонение от предельных параметров по высоте, если в ППТ установлена большая этажность, чем допускает градостроительный регламент согласно правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых прописана предельная высотность сильно ниже, чем вырастет дом — 43 метра против почти 81.



Парламентарий запросил позицию ведомства после того, как получил ответ «строительного» вице-губернатора Николая Линченко. В нем говорится, что по утвержденному ППТ строить можно до 25 этажей, а пункт 4.5 правил землепользования и застройки разрешает применять старые ППТ без приведения в соответствие с ПЗЗ.



«Минстрой ответил: приоритет имеют нормы градостроительного регламента, установленные в ПЗЗ (про ППТ Минстрой не пишет вообще ничего). И если в ПЗЗ установлены предельные параметры застройки, они автоматически должны попадать в градостроительный план земельного участка, и не могут превышаться при проектировании и строительстве, что бы ни было написано в ППТ», — пояснил депутат. Ответ ведомства он опубликовал в телеграм-канале.



По мнению Вишневского, в этом случае без получения разрешения на отклонение от предельных параметров строить можно только до 43 метров. Правда, Минстрой подчеркнул, что его письмо — это не нормативный акт, и не являются предписанием. Застройщик подтвердил «Фонтанке», что не получал разрешение на отклонение, подчеркнув, что это и не требовалось.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»