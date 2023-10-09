«Мы». Кто и зачем решил посчитать социальный рейтинг россиян?

Китайский путь решили протестировать в России. В РГСУ в тестовом режиме запустили экспериментальную платформу «Мы», которая будет формировать социальный рейтинг пользователей. Критерии: успеваемость, наличие детей и иждивенцев, источники дохода, льготы, кредитная история и так далее. Система оценивает уровень заслуг человека и его перспективы. В дальнейшем ее хотят предложить банкам и властям для выявления более полезных граждан. Что это: антиутопия или реально полезный для общества механизм? Рассказываем в карточках.
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