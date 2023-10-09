Правительство отказалось от прогрессивной шкалы налогообложения

Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, сообщает «Интерфакс» 9 октября.



«Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ», — говорится в заключении правительства.

Законопроект внесли в парламент в начале октября. Он предполагал дифференцированную шкалу налоговых ставок. Люди с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц налоги бы не платили, с доходом от 30 до 417 тысяч — отдавали бы 13%. Максимальная ставка — 35%, на доходы, превышающие 8,3 млн рублей в месяц.