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    Правительство отказалось от прогрессивной шкалы налогообложения

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    Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, сообщает «Интерфакс» 9 октября.

    «Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ», — говорится в заключении правительства.

    Законопроект внесли в парламент в начале октября. Он предполагал дифференцированную шкалу налоговых ставок. Люди с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц налоги бы не платили, с доходом от 30 до 417 тысяч — отдавали бы 13%. Максимальная ставка — 35%, на доходы, превышающие 8,3 млн рублей в месяц.

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