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    Министр обороны Израиля поручил «нарастить частоту атак» на сектор Газа

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    Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил «значительно нарастить частоту атак» на сектор Газа, сообщает 9 октября Times of Israel. Цель израильских военных — полное уничтожение всех объектов ХАМАС в регионе, сказал Галант.

    «Уничтожить все принадлежащие ХАМАС цели», — цитирует издание текст поручения министра обороны.

    Напомним, война в Израиле началась с ракетной атаки ХАМАС из сектора Газа ранним утром в субботу, 7 октября. К вечеру понедельника число погибших израильтян превысило 800. По данным палестинского минздрава, число погибших палестинцев в результате ответных атак Израиля превысило 560.

    Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило вечером 9 октября об одном погибшем гражданине России. Ещё четверо россиян после атаки ХАМАС считаются пропавшими без вести.

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