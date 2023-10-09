Министр обороны Израиля поручил «нарастить частоту атак» на сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил «значительно нарастить частоту атак» на сектор Газа, сообщает 9 октября Times of Israel. Цель израильских военных — полное уничтожение всех объектов ХАМАС в регионе, сказал Галант.
«Уничтожить все принадлежащие ХАМАС цели», — цитирует издание текст поручения министра обороны.
Напомним, война в Израиле началась с ракетной атаки ХАМАС из сектора Газа ранним утром в субботу, 7 октября. К вечеру понедельника число погибших израильтян превысило 800. По данным палестинского минздрава, число погибших палестинцев в результате ответных атак Израиля превысило 560.
Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило вечером 9 октября об одном погибшем гражданине России. Ещё четверо россиян после атаки ХАМАС считаются пропавшими без вести.