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    В Петербурге мужчину наказали условно за убийство сына палкой

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    8 комментариев

    Заявлявший о пропаже сына пенсионер из Курортного района Петербурга признался в его убийстве и остался на свободе. От колонии его уберегло слабое здоровье.

    О приговоре Валентину Колпакову 9 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, что 74-летнего жителя Зеленогорска задержали в начале года — через неделю после того, как он попросил полицию о помощи в розыске непутёвого сына.

    47-летнего мужчину, который якобы ушёл из дома в конце декабря и не вернулся, нашли мёртвым в районе посёлка Ушково. Обвинение и суд установили, что он умер от тупой сочетанной травмы после чёртовой дюжины ударов. Большинство из них — в голову.

    По версии следствия, своей деревянной палкой его избил отец, с которым у мужчины были сложные отношения.

    «Колпаков вину признал. При назначении наказания суд, в том числе, учел, что у фигуранта имеются заболевания, препятствующие реальному отбыванию наказания», — уточнили в пресс-службе.

    Зеленогорский районный суд признал его виновным в убийстве и приговорил к пяти годам условно с аналогичным испытательным сроком.

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    Комментарии 8

    Akabos09 Окт 2023 в 19:09
    Скрепно!
    +0−0
    Гость09 Окт 2023 в 18:54
    Типа - санитар леса
    +0−0
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