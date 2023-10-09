В Петербурге мужчину наказали условно за убийство сына палкой

Заявлявший о пропаже сына пенсионер из Курортного района Петербурга признался в его убийстве и остался на свободе. От колонии его уберегло слабое здоровье.
О приговоре Валентину Колпакову 9 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, что 74-летнего жителя Зеленогорска задержали в начале года — через неделю после того, как он попросил полицию о помощи в розыске непутёвого сына.
47-летнего мужчину, который якобы ушёл из дома в конце декабря и не вернулся, нашли мёртвым в районе посёлка Ушково. Обвинение и суд установили, что он умер от тупой сочетанной травмы после чёртовой дюжины ударов. Большинство из них — в голову.
По версии следствия, своей деревянной палкой его избил отец, с которым у мужчины были сложные отношения.
«Колпаков вину признал. При назначении наказания суд, в том числе, учел, что у фигуранта имеются заболевания, препятствующие реальному отбыванию наказания», — уточнили в пресс-службе.
Зеленогорский районный суд признал его виновным в убийстве и приговорил к пяти годам условно с аналогичным испытательным сроком.