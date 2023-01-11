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    Накопительный эффект. В Зеленогорске задержали пенсионера, заявившего о пропаже сына

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    Житель Курортного района заявил о пропаже непутевого сына еще в 2022 году. Тело мужчины нашли в лесу, заявителя ждала камера.

    В полицию 74-летний житель Зеленогорска обратился 3 января с рассказом о том, что его 47-летний сын ушел из дома на Госпитальной улице вечером 24 декабря и не вернулся, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января.

    Накануне в полицию поступило сообщение о том, что у дороги в лесу в районе поселка Ушково нашли тело мужчины, по приметам похожего на пропавшего. На голове погибшего нашли многочисленные травмы.

    А около девяти вечера сотрудники уголовного розыска задержали отца погибшего. По предварительной информации, он признал, что у него с сыном давно уже были конфликтные отношения. Тот выпивал и задирал пенсионера. В ночь на 25 декабря, видимо, сработал накопительный эффект, и отец несколько раз ударил по голове мужчину своей деревянной палкой. Тот скончался. Житель Зеленогорска вывез тело на своей машине в лес. А через неделю заявил о пропаже в полицию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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