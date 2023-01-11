Накопительный эффект. В Зеленогорске задержали пенсионера, заявившего о пропаже сына

Житель Курортного района заявил о пропаже непутевого сына еще в 2022 году. Тело мужчины нашли в лесу, заявителя ждала камера.



В полицию 74-летний житель Зеленогорска обратился 3 января с рассказом о том, что его 47-летний сын ушел из дома на Госпитальной улице вечером 24 декабря и не вернулся, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января.



Накануне в полицию поступило сообщение о том, что у дороги в лесу в районе поселка Ушково нашли тело мужчины, по приметам похожего на пропавшего. На голове погибшего нашли многочисленные травмы.

