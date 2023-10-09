Петербургские специалисты выясняют, связана ли смерть ребенка с вакцинацией

Специалисты из Петербурга устанавливают точную причину смерти двухлетней девочки из Калининского района. Ребенок, напомним, умер в поликлинике в присутствии врачей. До этого дочь гражданки Узбекистана лежала в больнице, где она оказалась после вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка.
Как рассказали 9 октября в администрации Калининского района, вопрос связи между смертью ребенка и прививкой изучает Иммунологическая комиссия с привлечением главных внештатных специалистов Петербурга и судмедэкспертов. В медучреждениях, которые работали с девочкой и ее матерью, инициирована проверка.
«Администрация района проводит проверку СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» и СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» в части соблюдения положений об организации оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, а также соблюдения требований законодательства при организации проведения вакцинации несовершеннолетним. По результатам проверок можно будет делать какие-то выводы», — добавили в администрации.
Умершей девочке через месяц с небольшим должно было исполниться два года. В Петербург летом 2022-го ее привезла мама, которая надеялась устроиться на работу в России. С 28 сентября по 6 октября ребенок проходил лечение в больнице Святой Марии Магдалины в связи с начавшимися осложнениями после вакцины АКДС. Затем мать забрала дочь домой, а 8 октября малышке стало плохо. Позднее она скончалась.