Петербургские специалисты выясняют, связана ли смерть ребенка с вакцинацией

Специалисты из Петербурга устанавливают точную причину смерти двухлетней девочки из Калининского района. Ребенок, напомним, умер в поликлинике в присутствии врачей. До этого дочь гражданки Узбекистана лежала в больнице, где она оказалась после вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка.



Как рассказали 9 октября в администрации Калининского района, вопрос связи между смертью ребенка и прививкой изучает Иммунологическая комиссия с привлечением главных внештатных специалистов Петербурга и судмедэкспертов. В медучреждениях, которые работали с девочкой и ее матерью, инициирована проверка.