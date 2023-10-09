В Кремле ответили на предложение Кадырова не проводить выборы президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Рамзана Кадырова не проводить выборы главы государства из-за военной операции. Его слова приводит ТАСС.



Как заявил Песков 9 октября, Кремль ориентируется на слова Владимира Путина о соблюдении Конституции и необходимости проведения выборов.

Песков также добавил, что Путин является «абсолютно лидирующим политиком» в России и вряд ли кто-то сможет составить ему конкуренцию на выборах.

Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Ранее Рамзан Кадыров предложил отменить выборы или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. Кадыров объяснил свою идею продолжающейся военной операцией на Украине.