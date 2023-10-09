    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    755мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    В Кремле ответили на предложение Кадырова не проводить выборы президента

    4986
    48 комментариев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Рамзана Кадырова не проводить выборы главы государства из-за военной операции. Его слова приводит ТАСС.

    Как заявил Песков 9 октября, Кремль ориентируется на слова Владимира Путина о соблюдении Конституции и необходимости проведения выборов.

    Песков также добавил, что Путин является «абсолютно лидирующим политиком» в России и вряд ли кто-то сможет составить ему конкуренцию на выборах.

    Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Ранее Рамзан Кадыров предложил отменить выборы или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. Кадыров объяснил свою идею продолжающейся военной операцией на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close