    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, с-з

    754мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    «Какой-то ад». На красной линии метро Петербурга сбой

    12860
    66 комментариев

    Пассажиры с трудом уезжают на нужные им станции красной линии метро Петербурга. По словам горожан, вагоны практически приходится брать штурмом.

    «В метро на красной линии высадили всех пассажиров на станции «Кировский завод», сломался поезд, задержка была 10–15 минут», — сообщили читатели «Фонтанки» утром 9 октября.

    «На красной ветке какой-то ад с поездами. От «Девяткино» следуют с увеличенным интервалами — в поезда не залезть», — позже поделился другой читатель.

    В пресс-службе метро сообщили, что задержка была порядка пяти минут и сейчас всё восстанавливается. Возникла проблема с дверьми у одного из поездов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 66

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    66
    close