«Какой-то ад». На красной линии метро Петербурга сбой

Пассажиры с трудом уезжают на нужные им станции красной линии метро Петербурга. По словам горожан, вагоны практически приходится брать штурмом.

«В метро на красной линии высадили всех пассажиров на станции «Кировский завод», сломался поезд, задержка была 10–15 минут», — сообщили читатели «Фонтанки» утром 9 октября.

«На красной ветке какой-то ад с поездами. От «Девяткино» следуют с увеличенным интервалами — в поезда не залезть», — позже поделился другой читатель.

В пресс-службе метро сообщили, что задержка была порядка пяти минут и сейчас всё восстанавливается. Возникла проблема с дверьми у одного из поездов.