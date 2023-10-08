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    Авиабилеты из Тель-Авива в Петербург растут в цене. Короткая поездка может обойтись в полмиллиона

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    Несмотря на военные действия, авиасообщение с Израилем не прерывается. Чтобы быстро долететь до безопасного Петербурга, придется существенно потратиться.

    Как следует из данных сервиса по поиску билетов, 8 октября самый быстрый рейс из Тель-Авива в Пулково обойдется в 278 тысяч рублей. Полет пройдет с двумя пересадками, в Стамбуле и в Москве, и займет чуть больше 10 часов. При этом 14-часовой перелет в этот же день с одной пересадкой будет стоить 69 тысяч рублей.

    Фото: скрин
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    Если пассажиру необходимо совершить короткую поездку в Тель-Авив и уложиться в двое суток, то цена билетов в обе стороны достигнет 577 тысяч рублей. До войны поездка в обе стороны стоила порядка 80 тысяч рублей.

    Фото: скрин
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    Добраться из Тель-Авива до Москвы сегодня можно за 7 часов, билет будет стоить 241 тысячу рублей. 12-часовой рейс до столицы обойдется дешевле — в 58 тысяч рублей.

    Фото: скрин
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    Росавиация ввела временные ограничения на ночные полеты в Израиль из российских аэропортов.

    Фото: скрин
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