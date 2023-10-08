Авиабилеты из Тель-Авива в Петербург растут в цене. Короткая поездка может обойтись в полмиллиона

Несмотря на военные действия, авиасообщение с Израилем не прерывается. Чтобы быстро долететь до безопасного Петербурга, придется существенно потратиться.
Как следует из данных сервиса по поиску билетов, 8 октября самый быстрый рейс из Тель-Авива в Пулково обойдется в 278 тысяч рублей. Полет пройдет с двумя пересадками, в Стамбуле и в Москве, и займет чуть больше
Если пассажиру необходимо совершить короткую поездку в Тель-Авив и уложиться в двое суток, то цена билетов в обе стороны достигнет 577 тысяч рублей. До войны поездка в обе стороны стоила порядка 80 тысяч рублей.
Добраться из Тель-Авива до Москвы сегодня можно за
Росавиация ввела временные ограничения на ночные полеты в Израиль из российских аэропортов.